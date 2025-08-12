Lakásvásárlás Magyarországon? Kész rémálom – a bérek képtelenek utolérni az árrobbanást!

Hiába keresel többet, az ingatlanárak úgy száguldanak, hogy szinte esélyed sincs lépést tartani – főleg, ha első lakást vennél. Miközben a reálbérek évente csak 3-4 százalékkal kúsznak feljebb, a lakások árai 15–20 százalékkal ugranak, és ezzel még az európai élmezőnybe is bekerültünk a drágulásban.

Az árrobbanás bedarálja a kisebb pénztárcákat

Az Intrum adatai szerint a magyarok fizetőképessége ugyan 9 százalékkal javult az elmúlt évben, de ez eltörpül a brutális áremelkedés mellett. Budapesten egy átlagos, 75 négyzetméteres lakás megvásárlásához 11,3 évnyi…