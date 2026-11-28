Black Friday az Ingatlantájolón: most féláron hirdetheted meg az ingatlanodat, és iPhone 17-et is nyerhetsz!
Black Friday alkalmából az Ingatlantájoló.hu különleges kedvezménnyel várja a magánhirdetőket: 2026. november 26. és 30. között minden fizetős hirdetési csomag 50 százalékkal olcsóbban vásárolható meg. A BF50 kuponkóddal ráadásul akár több ingatlan hirdetésénél is érvényesíthető a kedvezmény.
Ha lakást, családi házat, telket vagy kiadó ingatlant szeretnél meghirdetni, most érdemes kihasználnod az Ingatlantájoló.hu Black Friday-akcióját. November 26. és 30. között ugyanis valamennyi fizetős hirdetési csomagot féláron vásárolhatod meg, ha a fizetés előtt megadod a BF50 kuponkódot.
A kedvezmény nemcsak egyetlen hirdetésre…Tovább a teljes cikkre
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