Black Friday alkalmából az Ingatlantájoló.hu különleges kedvezménnyel várja a magánhirdetőket: 2026. november 26. és 30. között minden fizetős hirdetési csomag 50 százalékkal olcsóbban vásárolható meg. A BF50 kuponkóddal ráadásul akár több ingatlan hirdetésénél is érvényesíthető a kedvezmény.

Ha lakást, családi házat, telket vagy kiadó ingatlant szeretnél meghirdetni, most érdemes kihasználnod az Ingatlantájoló.hu Black Friday-akcióját. November 26. és 30. között ugyanis valamennyi fizetős hirdetési csomagot féláron vásárolhatod meg, ha a fizetés előtt megadod a BF50 kuponkódot.

A kedvezmény nemcsak egyetlen hirdetésre…