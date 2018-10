Azon keseregsz, mennyire drágák a lakások? Ne panaszkodj, messze még a csúcs!

Csúcson vannak a budapesti és az országos ingatlanárak is, de még további emelkedés várható a GKI közleménye szerint. A ingatlanpiaci szereplők továbbra is optimisták, s derűlátásuk a korábbihoz képest még tovább emelkedett. Mindez egyáltalán nem meglepő, hisz a magyar gazdaság “jó passzban” van, a gazdasági növekedés üteme csúcsra járt az idei második negyedévben, s az egyéb szektorokban mért üzleti és a lakossági várakozások is sokéves csúcsuk közelében járnak.