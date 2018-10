Kínai Tornádóra csapott le a hivatal: BoomBoom, vége a dalnak!

Három élelmiszer-kiegészítőnek nevezett potencianövelő termék forgalmazását tiltotta be a NÉBIH. A Kínából származó készítmények forgalmazását gyógyszernek minősülő hatóanyaguk miatt tiltotta be a hatóság. Az étrendkiegészítők élelmiszernek minősülnek, így azokban tilos gyógyszernek minősülő hatóanyagot elhelyezni. A forgalomból való kivonás mellett a forgalmazó bírságra is számíthat.