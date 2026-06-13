Fordulat a tavaszi mélypont után: visszatértek a vevők

A Duna House ma publikált Ingatlanpiaci Barométere szerint az utolsó tavaszi hónap sem hozott látványos áttörést a hazai ingatlanpiacon, de a kereslet a tavaszi mélypont után fordulni látszik: az index a márciusi–áprilisi visszaesésből 5 ponttal, 74-re kapaszkodott vissza. A tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat.

Az Otthon Start Program elindulása óta a legbeszédesebb változás a fővárosi vevők összetételében látható. Így volt ez májusban is: az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26%-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett vissza – a két vezető motiváció az OSP óta lényegében helyet cserélt. Ezzel párhuzamosan a vevők fiatalodtak (a 20–40 évesek súlya 34%-ról 45%-ra nőtt), és egyértelműen a dolgozó, első otthonát kereső réteg vette át a piac mozgatását a spekulatív kereslettől. Az eladói oldal ezt visszaigazolja: a befektetés értékesítése maradt a legfőbb eladási ok, vagyis a befektetők inkább kiszállnak, mint belépnek. Vidéken ezzel szemben nincs ilyen fordulat — ott a vevőkör eleve első lakásos és alkalmazotti volt, és az is maradt.

Záródó kelet–nyugat olló

Az árdinamikában a vidéki kelet zárkózott fel látványosan: a keleti panel négyzetméterára egy év alatt a legnagyobb regionális mozgást produkálta, és már a nyugati szint fölé került, így a korábbi kelet–nyugat árkülönbség gyakorlatilag eltűnt. A budapesti drágulást a használt tégla ingatlan húzza, a központ felé haladva egyre erősebben.

Lassuló fővárosi panel, élénk vidék

Az értékesítési idő ellentétes irányokat mutat. A budapesti panel eladása érzékelhetően nehezebbé vált a tavalyi májusi értékesítési időhöz képest, miközben a vidéki panel és a budai-belvárosi tégla gyorsabb ügyletzárást hozott. A kereslet súlypontja a belső, befektetői-bérházas kerületekből a budai és a nagyobb alapterületet kínáló kerületek felé tolódott – mindez összhangban van a saját célú, beköltözhető lakást kereső vevők túlsúlyba kerülésével.

A nagy kép

Az Otthon Start Program tavaly őszi, erős árfelhajtó hatása a megfizethetőség határáig emelte az árakat – a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult, magas árszintet. A piac jelenleg ennek a következményeit viseli: a forgalom és a kereslet az év eddigi hónapjaiban – a márciusi átmeneti megugrást leszámítva – végig visszafogott maradt, érdemi élénkülés nélkül.