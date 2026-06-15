A legtöbb lakásvadász ugyanazt a hibát követi el – így viszik el előlük a legjobb ajánlatokat

Sokan még mindig úgy keresnek ingatlant, mintha az nyerne, aki a legtöbb időt tölti a hirdetések böngészésével. Reggel gyorsan átnézik a kínálatot, napközben többször ráfrissítenek, este pedig újra végigpörgetik ugyanazokat az oldalakat, hátha felkerült valami ígéretes ajánlat.

A lakáspiac azonban ma már ennél sokkal gyorsabb. Egy jó lehetőségnél gyakran nem napok, hanem órák, sőt néha percek döntenek. Nem feltétlenül az kerül előnybe, aki többet keresgél, hanem az, aki hamarabb értesül a változásokról.

A legjobb ajánlatok sokszor csendben jelennek meg

Egy…