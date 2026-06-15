Azbesztpánik Magyarországon: jó szándékú kapkodásból még nagyobb baj lehet
Egyre nagyobb méretű környezetvédelmi problémává dagad az osztrák bányákból származó, azbeszttel szennyezett kőzúzalék ügye. A jelenlegi információk szerint akár kétszáz magyarországi településre és ezernél is több helyszínre is kerülhetett a veszélyes anyagból. Bár az érintett önkormányzatok és hatóságok próbálnak gyorsan reagálni, több szakember arra figyelmeztet: a rosszul megválasztott kármentesítés akár több kárt is okozhat, mint maga a jelenlegi állapot – írja a Telex.
Az ügy Szombathelyen kapott először országos figyelmet, miután kiderült, hogy az Oladi plató térségében útalapként használt kőzúzalékban…Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.