Rugalmasság, wellbeing és fenntarthatóság: ezek formálják a jövő irodáit

Az elmúlt években gyökeresen átalakult az irodapiac. A hibrid munkavégzés elterjedése, a változó gazdasági környezet és a munkavállalók egyre magasabb elvárásai teljesen új szerepet adtak az irodáknak. A vállalatok ma már nem egyszerűen négyzetmétereket bérelnek, hanem olyan megoldásokat keresnek, amelyek támogatják a hatékony működést, segítik a tehetségek megtartását, és hosszú távon is alkalmazkodni tudnak a változó igényekhez.

Az iroda szerepe ezzel együtt alapjaiban változott meg: a korábban fix költségként kezelt területből stratégiai eszköz lett.

A rugalmasság lett az egyik legfontosabb szempont

A hosszú évekre szóló, nehezen módosítható bérleti szerződések egyre inkább háttérbe szorulnak. A cégek ma sokkal óvatosabban terveznek, és olyan megoldásokat részesítenek előnyben, amelyek gyorsan igazíthatók a növekedéshez vagy éppen a változó létszámigényekhez.

Ebben a környezetben felértékelődtek a szolgáltatott irodák, amelyek nem csupán munkaterületet biztosítanak, hanem komplett, azonnal használatba vehető infrastruktúrát is kínálnak. A gyors költözési lehetőség, a minimális kezdeti beruházás és a rugalmas szerződéses konstrukciók egyszerre jelentenek kiszámíthatóságot és működési biztonságot.

A hibrid munkavégzés új szabályokat hozott

A munkavégzés ma már egészen másképp szerveződik, mint néhány évvel ezelőtt. A munkatársak nem minden nap dolgoznak az irodából, a csapatok projektalapon működnek, az irodai jelenlét pedig folyamatosan változik.

Ehhez olyan környezetre van szükség, amely képes követni ezt a rugalmasságot:

könnyen bővíthető vagy csökkenthető kapacitás,

modern tárgyalók és közösségi terek,

teljes üzemeltetési háttér és technológiai támogatás.

A szolgáltatott irodák egyik legnagyobb előnye éppen az alkalmazkodóképesség. A vállalatok anélkül reagálhatnak a változásokra, hogy hosszadalmas átalakításokba vagy újabb többéves kötelezettségvállalásokba kellene belevágniuk.

Az iroda egyre inkább közösségi és élménytér

Az iroda funkciója is jelentősen kibővült. Egyre kevésbé kizárólag a munkavégzés helyszíne, sokkal inkább a találkozások, az együttműködés és a vállalati kultúra egyik központja.

A munkavállalók elvárásai is megváltoztak. Egy modern iroda esetében ma már fontos szempont:

a természetes fény,

a megfelelő levegőminőség,

az ergonomikus kialakítás,

valamint a közösségi és inspiráló terek megléte.

A wellbeing szempontok ma már nem pusztán kényelmi extrák. Számos kutatás bizonyítja, hogy közvetlen hatással vannak a dolgozók elégedettségére, motivációjára és teljesítményére. Azok a vállalatok, amelyek erre tudatosan figyelnek, komoly versenyelőnybe kerülhetnek a munkaerő megszerzésében és megtartásában.

A fenntarthatóság ma már alapelv, nem extra szolgáltatás

A fenntartható működés néhány év alatt az üzleti stratégia egyik meghatározó elemévé vált. Az energiahatékonyság és a korszerű üzemeltetés ma már nemcsak környezetvédelmi kérdés, hanem gazdasági szempontból is egyre fontosabb tényező.

A modern szolgáltatott irodák többsége korszerű, minősített épületekben működik, így a bérlők külön beruházás nélkül is közelebb kerülhetnek saját ESG-céljaik teljesítéséhez. A központosított működés ráadásul csökkenti az egy vállalatra jutó energiafelhasználást és környezeti terhelést is.

Két külön világra szakad az irodapiac

Az irodapiacon egyre élesebben kirajzolódik a különbség a korszerű és a hagyományos megoldások között.

Miközben a rugalmas, energiahatékony és magas szolgáltatási színvonalat kínáló szolgáltatott irodák iránt továbbra is erős a kereslet, addig a régebbi, nehezen alakítható, korszerűtlen terek egyre nehezebben találnak bérlőre.

A vállalatok ma már tudatosabban döntenek, és egyre inkább olyan megoldásokat keresnek, amelyek hosszú távon is képesek alkalmazkodni a folyamatosan változó üzleti környezethez.

Az iroda, mint szolgáltatás: ebbe az irányba tart a piac

Talán a legnagyobb változás magának az iroda fogalmának az átalakulása. A döntéshozók számára ma már egyre kevésbé az a kérdés, hogy hol található az iroda, sokkal inkább az, hogy milyen értéket képes nyújtani.

A rugalmasság, a munkavállalói élmény, a fenntarthatóság és a működési hatékonyság együttesen határozzák meg a jövő irodáját.

A Regus szolgáltatott irodái pontosan ezt az új szemléletet képviselik: nem egyszerűen munkateret kínálnak, hanem olyan folyamatosan alakítható szolgáltatást, amely képes együtt változni a vállalatok igényeivel, és támogatni őket egy egyre gyorsabban átalakuló üzleti környezetben.

A cikk megjelenését a Regus támogatta.