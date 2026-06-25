Az iroda, mint üzleti eszköz: miért választ egyre több vállalat szolgáltatott megoldást?
Az iroda szerepe az elmúlt években alapjaiban változott meg. Míg korábban elsősorban egy szükséges infrastruktúrának, a működés elengedhetetlen költségelemének számított, ma már sokkal inkább stratégiai erőforrásként tekintenek rá a vállalatok. A munkavégzési szokások átalakulása, a hibrid modell térnyerése, a gazdasági bizonytalanság és a fenntarthatósági elvárások egyaránt arra ösztönzik a cégeket, hogy újragondolják irodahasználati stratégiájukat.
Ebben a környezetben a rugalmasság, a gyors alkalmazkodóképesség és a kiszámítható működés váltak a legfontosabb szempontokká. Nem véletlen, hogy a szolgáltatott irodák iránti érdeklődés világszerte folyamatosan…Tovább a teljes cikkre
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