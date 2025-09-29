Alku nélkül nincs üzlet: ennyivel olcsóbban kelnek el a magyar ingatlanok

Az ingatlanhirdetések világa tele van várakozásokkal – az eladók általában a legjobb forgatókönyvben reménykednek, de vajon mi az, ami ebből ténylegesen meg is valósul? Elemzésünkben ezúttal arra voltunk kíváncsiak, mekkora a különbség a hirdetett kínálat és a ténylegesen eladott ingatlanállomány között.

Az Ingatlantájoló adatbázisa alapján elemeztük a második negyedév mozgásait: megnéztük, milyen típusú házak és lakások tűntek el a kínálatból, vagyis mely hirdetéseket töröltek nagy valószínűséggel azért, mert az ingatlan gazdát cserélt. Az eredmények érdekes képet rajzolnak ki arról, hogy…