OtthonTérkép applikáció – Ne maradj le a lakásárak csökkenéséről!
Megtaláltad a tökéletes otthont, de túl magasnak érzed az árat? Jó hír, hogy az árak sokszor változnak, és az OtthonTérkép applikáció segítségével azonnal értesülhetsz, ha a kiszemelt lakás olcsóbb lesz. Az ingyenes ingatlan árfigyelő funkció push értesítést küld a telefonodra, így elsőként reagálhatsz a kedvező ajánlatokra. Ez nagy előnyt jelenthet a többi érdeklődővel szemben, és akár jelentős összeget is spórolhatsz a lakásvásárlás során.
Ingatlan árfigyelő – Mindig naprakészen a lakáspiacon
Az OtthonTérkép mobilalkalmazás egyik legnépszerűbb funkciója az árfigyelő rendszer, amely:…
