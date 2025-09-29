Hiába duplázódtak az árak, mégis megfizethetőbbek az új autók
Az autók szerepe tagadhatatlan: nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb személyi hitel cél az autóvásárlás. Az autó a családok életében nemcsak kényelmi és közlekedési eszköz, hanem meghatározó élményforrás is: a gyermekek emlékeiben is nyomot hagy, miközben komoly pénzügyi döntést jelent. A Bankmonitor szakértői most annak jártak utána, mennyit változott az elmúlt években egy középkategóriás új
Stratégiai együttműködést kötött a Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium
A Gránit Alapkezelő és a Mathias Corvinus Collegium (MCC) által 2025. szeptember 18-án aláírt stratégiai együttműködés célja, hogy a Gránit
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.