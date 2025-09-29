Hiába duplázódtak az árak, mégis megfizethetőbbek az új autók

Az autók szerepe tagadhatatlan: nem véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb személyi hitel cél az autóvásárlás. Az autó a családok életében nemcsak kényelmi és közlekedési eszköz, hanem meghatározó élményforrás is: a gyermekek emlékeiben is nyomot hagy, miközben komoly pénzügyi döntést jelent. A Bankmonitor szakértői most annak jártak utána, mennyit változott az elmúlt években egy középkategóriás új […]