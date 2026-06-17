CSOK Plusz vagy Otthon Start? Ne csak a 3 százalékos kamatot nézd!

Azt gondolod, mindegy melyiket választod, mert mindkettőnek fix 3% a kamata? Bár a havi törlesztőrészlet közel azonos, a két konstrukció egészen más élethelyzetre jött létre. Mutatjuk, hogy a te terveidhez melyik illik a legjobban! Az Otthon Start és a CSOK Plusz is legfeljebb 3%-os kamattal elérhető konstrukció, a felszín alatt a két támogatott hitel teljesen […]