CSOK Plusz vagy Otthon Start? Ne csak a 3 százalékos kamatot nézd!
Azt gondolod, mindegy melyiket választod, mert mindkettőnek fix 3% a kamata? Bár a havi törlesztőrészlet közel azonos, a két konstrukció egészen más élethelyzetre jött létre. Mutatjuk, hogy a te terveidhez melyik illik a legjobban! Az Otthon Start és a CSOK Plusz is legfeljebb 3%-os kamattal elérhető konstrukció, a felszín alatt a két támogatott hitel teljesen […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Retail
Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.