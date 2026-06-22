A jó lakásokért ma már komoly verseny folyik: ezért számít minden perc az ingatlanpiacon
Az ingatlanpiac az elmúlt években jelentősen felgyorsult. Egy kedvező árú lakás, egy váratlan árcsökkentés vagy egy népszerű környéken megjelenő új hirdetés ma már nem hetekig várja a vevőket. Sok esetben néhány nap, sőt akár néhány óra is elegendő ahhoz, hogy eldőljön egy értékesítés sorsa.
Ebben a környezetben már nem feltétlenül az jár a legjobban, aki a legtöbb időt tölti hirdetések böngészésével. Sokkal nagyobb előnyt jelent, ha valaki az elsők között értesül az új lehetőségekről.
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