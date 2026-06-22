Kandalló, hatalmas kert, akár két generáció számára is: ilyen családi házak várják a vevőket Otthon Starttal
Az Otthon Start Programnak köszönhetően egyre többen keresnek olyan családi házakat, amelyek nemcsak tágas életteret, hanem hosszú távon is kényelmes és élhető otthont kínálnak. Jó hír, hogy a kínálatban nemcsak kisebb ingatlanok, hanem nagy telekkel, több szobával és különleges adottságokkal rendelkező házak is megtalálhatók, amelyek Otthon Starttal is elérhetővé válhatnak. Összegyűjtöttünk négy olyan ingatlant, amelyek családosoknak, összeköltözőknek vagy akár kétgenerációs megoldásban gondolkodóknak is érdekesek lehetnek.
Hatalmas élettér és hét szoba Surány csendes részén
Pócsmegyer-Surány nyugodt, családbarát környezetében található ez a…
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