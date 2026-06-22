Nyaraló vásárlás – Miben más, ha nyaralót akarnál venni hitelből?
Az utóbbi években rendkívül megemelkedtek az ingatlanárak. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy a magas vételárak miatt egy átlag fizetéssel és megtakarítással rendelkező család számára nehezen elérhető a családi ház álma. Azonban erre a problémára jó megoldás lehet egy nyaralóövezeti ingatlan megvásárlása is, ugyanis ha az téliesített, egy családi ház funkcióját is betöltheti alacsonyabb vételár mellett. Viszont a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.