1,2 millió forintos négyzetméterár felett megtorpannak a vevők: lassult a piac Újpesten és Rákospalotán
Lassulást hozott az idei év első néhány hónapja a főváros IV. és XV. kerületének ingatlanpiacán. A választások előtti bizonytalanság, az elmúlt időszakban jelentősen megemelkedett árak és a vásárlók óvatossága egyaránt visszafogta a keresletet, miközben a kínálat folyamatosan bővül. A tapasztalatok szerint jelenleg elsősorban azok az eladók számíthatnak gyorsabb értékesítésre, akik 1,2 millió forintos négyzetméterár alatt hirdetik ingatlanukat.
Balla Frigyes, a Balla Ingatlan IV. és XV. kerületi irodájának szakmai vezetője szerint az idei év első hónapjai érezhető visszaesést hoztak az előző…Tovább a teljes cikkre
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