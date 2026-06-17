Hol telepítettek ATM-et a bankok az elmúlt évben?

2026. március végére 477 darabbal több bankautomata volt Magyarországon, mint egy évvel korábban. Ez 9,15 százalékos emelkedést jelent. Ugyanakkor a fővárosban az ATM-ek száma csökkent. Akkor mégis hol jelenhettek meg új készülékek? Az MNB adatai alapján 2026. március 31-én 5688 bankautomata volt hazánkban, egy évvel korábban ez a szám még csak 5211 volt. Ez a […]