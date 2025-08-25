Végre összehangolják a CSOK Pluszt és az Otthon Startot

Az összehangolás célja, hogy a két program egymást kiegészítve még hatékonyabban működjön. A CSOK Plusz inkább a gyermekvállalóknak szól, míg az Otthon Start az első lakást vásárlókat támogatja. Az új szabályokkal egyszerűbb és átláthatóbb lett a rendszer mind az igénylők, mind a bankok számára. A két program összehangolását korábban már társadalmi egyeztetésre bocsátották, és ma […]