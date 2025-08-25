Új építésű ingatlan vásárlása Otthon Startból? Ezekre feltétlenül figyelned kell!

Számos első lakásvásárló várja az új Otthon Start program szeptemberi indulását, mellyel használt és új ingatlanok vásárlására, illetve építkezésre van lehetőség a kedvező, legfeljebb 3%-os kamatozású lakáshitellel. Ugyanakkor az új építésű projektek jelentős kockázatokat is hordozhatnak. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. Az Otthon Start hitel konstrukciója három százalékos, fix kamatozású kölcsönt kínál, legfeljebb 50 millió forintig. […]