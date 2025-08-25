Bankmonitor 

Új építésű ingatlan vásárlása Otthon Startból? Ezekre feltétlenül figyelned kell!

Számos első lakásvásárló várja az új Otthon Start program szeptemberi indulását, mellyel használt és új ingatlanok vásárlására, illetve építkezésre van lehetőség a kedvező, legfeljebb 3%-os kamatozású lakáshitellel. Ugyanakkor az új építésű projektek jelentős kockázatokat is hordozhatnak. Mutatjuk, mire érdemes figyelni.  Az Otthon Start hitel konstrukciója három százalékos, fix kamatozású kölcsönt kínál, legfeljebb 50 millió forintig. […]

Tovább a teljes cikkre


Topsztori