Új építésű ingatlan vásárlása Otthon Startból? Ezekre feltétlenül figyelned kell!
Számos első lakásvásárló várja az új Otthon Start program szeptemberi indulását, mellyel használt és új ingatlanok vásárlására, illetve építkezésre van lehetőség a kedvező, legfeljebb 3%-os kamatozású lakáshitellel. Ugyanakkor az új építésű projektek jelentős kockázatokat is hordozhatnak. Mutatjuk, mire érdemes figyelni. Az Otthon Start hitel konstrukciója három százalékos, fix kamatozású kölcsönt kínál, legfeljebb 50 millió forintig. […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.