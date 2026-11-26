Vége a magas béremelések korszakának
A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a vállalati profitok és a korábbi járulékcsökkentések fedezték. Megvizsgáltuk, meddig mehet ez így tovább, és mekkora tér maradt még a reálbérek emelkedésére a következő években. A cikk elsőként a Pénzcentrum oldalán […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Vezércsere a Pennynél, Németországból igazolt új vezérigazgatót az áruházlánc
Október 1-től Philipp Stiehler tölti be a posztot.