A magyar reálbérek három év alatt várhatóan 24 százalékkal emelkednek, miközben a gazdaság teljesítménye ennek csak a töredékével bővül. Elemzésünk szerint a különbséget főként a vállalati profitok és a korábbi járulékcsökkentések fedezték. Megvizsgáltuk, meddig mehet ez így tovább, és mekkora tér maradt még a reálbérek emelkedésére a következő években. A cikk elsőként a Pénzcentrum oldalán […]