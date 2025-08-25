10 év múlva kell a pénzed? Így fektess be okosan
Sokan gondolhatják, hogy 10 év már hosszú távnak számít, és ennek megfelelően szinte bármibe lehet fektetni, mert ha csökken is az árfolyam, az évek során visszaerősödik. Ez a gondolatmenet alapvetően helytálló, ugyanakkor 10 éves időtávnál érdemes óvatosabbnak lenni, mert a befektetések világában egy évtized mégsem számít igazán hosszú időnek. A Bankmonitor szakértői most azt vizsgálják […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.