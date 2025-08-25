Bankmonitor 

10 év múlva kell a pénzed? Így fektess be okosan

Sokan gondolhatják, hogy 10 év már hosszú távnak számít, és ennek megfelelően szinte bármibe lehet fektetni, mert ha csökken is az árfolyam, az évek során visszaerősödik. Ez a gondolatmenet alapvetően helytálló, ugyanakkor 10 éves időtávnál érdemes óvatosabbnak lenni, mert a befektetések világában egy évtized mégsem számít igazán hosszú időnek. A Bankmonitor szakértői most azt vizsgálják […]

