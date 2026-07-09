„Úgysem élem meg…” – 6 veszélyes tévhit, amivel a saját nyugdíjadat teszed tönkre

„Majd lesz valahogy” – a legtöbben erre a három szóra építik a nyugdíjstratégiájukat. Bíznak a szerencsében, az utolsó évek magas fizetésében, vagy épp abban, hogy a bankszámlán pihenő milliók kitartanak évtizedekig. Azonban veszélyes illúziókban ringatja magát, aki így gondolkodik. Íme a 6 legmakacsabb tévhit az időskori megélhetésről, amit sürgősen el kell felejtenie mindenkinek, aki tényleg […]