„Úgysem élem meg…” – 6 veszélyes tévhit, amivel a saját nyugdíjadat teszed tönkre
„Majd lesz valahogy” – a legtöbben erre a három szóra építik a nyugdíjstratégiájukat. Bíznak a szerencsében, az utolsó évek magas fizetésében, vagy épp abban, hogy a bankszámlán pihenő milliók kitartanak évtizedekig. Azonban veszélyes illúziókban ringatja magát, aki így gondolkodik. Íme a 6 legmakacsabb tévhit az időskori megélhetésről, amit sürgősen el kell felejtenie mindenkinek, aki tényleg […]Tovább a teljes cikkre
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