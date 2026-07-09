Megéri még Szlovákiába vagy Ausztriába járni bevásárolni? Egy rossz kártyás döntéssel elbukhatod a spórolást

Erős a forint, csábítóak a határ menti árak, és sokan újra számolgatják, megéri-e átugrani Szlovákiába vagy Ausztriába egy nagybevásárlásra. De van egy költség, amit sokan kihagynak a matekból: hogyan fizetsz. Hiába spórolsz az árakon, ha a pénztárnál vagy az ATM-nél rossz árfolyamon váltják át a pénzed. 2026 júniusában az euró árfolyama a 350 forintos szint […]