Megéri még Szlovákiába vagy Ausztriába járni bevásárolni? Egy rossz kártyás döntéssel elbukhatod a spórolást
Erős a forint, csábítóak a határ menti árak, és sokan újra számolgatják, megéri-e átugrani Szlovákiába vagy Ausztriába egy nagybevásárlásra. De van egy költség, amit sokan kihagynak a matekból: hogyan fizetsz. Hiába spórolsz az árakon, ha a pénztárnál vagy az ATM-nél rossz árfolyamon váltják át a pénzed. 2026 júniusában az euró árfolyama a 350 forintos szint […]Tovább a teljes cikkre
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