Térképen a fizetések: hiába vezet Budapest a statisztikákban, a munkásokat vidéken fizetik meg jobban
„Ha nagy pénzt akarsz keresni, irány a főváros!” – tartja a régi magyar ökölszabály, amit a havi bérstatisztikák újra és újra megerősíteni látszanak. Csakhogy van egy bökkenő: ez az állítás ma már szinte kizárólag az irodistákra és a diplomásokra igaz. Ha levesszük az öltönyt, és munkásruhát öltünk, a pesti álom hamar szertefoszlik. Utánajártunk a legfrissebb […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.