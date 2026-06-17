Térképen a fizetések: hiába vezet Budapest a statisztikákban, a munkásokat vidéken fizetik meg jobban

„Ha nagy pénzt akarsz keresni, irány a főváros!” – tartja a régi magyar ökölszabály, amit a havi bérstatisztikák újra és újra megerősíteni látszanak. Csakhogy van egy bökkenő: ez az állítás ma már szinte kizárólag az irodistákra és a diplomásokra igaz. Ha levesszük az öltönyt, és munkásruhát öltünk, a pesti álom hamar szertefoszlik. Utánajártunk a legfrissebb […]