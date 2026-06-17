Plusz ingyen készpénzfelvételi lehetőség nyilatkozat nélkül a Revolutnál

A Revolut a magyar fióktelep indulásának megünnepléseként augusztus végéig minden magyar ügyfélnek a saját csomagjában lévő ingyenes készpénzfelvételi lehetőségen felül biztosít további havi két díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget összesen legfeljebb 300 ezer forint összegben. Nem, ez nem a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi lehetőség. A Revolut június 10. és augusztus 31. között új promóciót indít. A magyar lakcímmel […]