Plusz ingyen készpénzfelvételi lehetőség nyilatkozat nélkül a Revolutnál
A Revolut a magyar fióktelep indulásának megünnepléseként augusztus végéig minden magyar ügyfélnek a saját csomagjában lévő ingyenes készpénzfelvételi lehetőségen felül biztosít további havi két díjmentes készpénzfelvételi lehetőséget összesen legfeljebb 300 ezer forint összegben. Nem, ez nem a jogszabályi díjmentes készpénzfelvételi lehetőség. A Revolut június 10. és augusztus 31. között új promóciót indít. A magyar lakcímmel […]Tovább a teljes cikkre
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