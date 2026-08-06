Terhesség és életbiztosítás: mikor és hogyan érdemes kötni?

Az első gyermek érkezése mindig nagy esemény a család életében. Az ifjú szülők rádöbbennek, hogy a gyermekvállalás nemcsak öröm, hanem óriási felelősség is! Így történt ez Nórával is, aki első gyermekét várja. A terhesség tizennegyedik hetében a férjével, Balázzsal esti teázás közben előkerült a téma: mi lenne, ha valamelyiküknek baja esne? A lakáshitelük törlesztője havonta […]