Terhesség és életbiztosítás: mikor és hogyan érdemes kötni?
Az első gyermek érkezése mindig nagy esemény a család életében. Az ifjú szülők rádöbbennek, hogy a gyermekvállalás nemcsak öröm, hanem óriási felelősség is! Így történt ez Nórával is, aki első gyermekét várja. A terhesség tizennegyedik hetében a férjével, Balázzsal esti teázás közben előkerült a téma: mi lenne, ha valamelyiküknek baja esne? A lakáshitelük törlesztője havonta […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.