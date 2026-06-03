Tényleg elég 10% önerő az Otthon Starthoz? A rövid válasz: általában nem

Megvan a kiszemelt lakás vételárának 10 százaléka? Így már egyenes az út az első közös lakáshoz. Vagy mégsem? Sokan esnek abba a csapdába, hogy a hírekből ismert jogszabályi minimumot készpénznek veszik, majd a hitelbírálatnál derül ki, hogy a bank tízmilliós extra önerőt vár el tőlük. Elmagyarázzuk, miért lehet veszélyes és veszteséges az Otthon Start program […]