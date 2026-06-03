A cég túlélése múlhat rajta – ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára
Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyire fontos: a tulajdonosok és a vállalkozás biztonsága váratlan élethelyzetek esetére. Különösen igaz ez olyan cégek esetében, ahol több tulajdonos együtt építi és működteti a vállalkozást. Egy váratlan haláleset nemcsak […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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