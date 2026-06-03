A cég túlélése múlhat rajta – ezért fontos az életbiztosítás a vállalkozások számára

Egy vállalkozás működésében a legtöbb figyelem általában a növekedésre, az ügyfelekre és a pénzügyi eredményekre irányul. Pedig van egy olyan terület, amely hosszú távon legalább ennyire fontos: a tulajdonosok és a vállalkozás biztonsága váratlan élethelyzetek esetére. Különösen igaz ez olyan cégek esetében, ahol több tulajdonos együtt építi és működteti a vállalkozást. Egy váratlan haláleset nemcsak […]