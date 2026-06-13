Szeptember végén tényleg véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja

Hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata? Mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek? Milyen lehetőségek állnak az érintett adósok előtt? Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a jelzáloghitelek kamatstopja 2026. szeptember végével tényleg lejárhat. Ezúttal ugyanis a tervek szerint nem meghosszabbítanák az intézkedést, hanem pont végső határidőt adnának a jelenleg visszavonásig érvényes kedvezménynek. Mi is az a kamatstop? […]