Szeptember végén tényleg véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja
Hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata? Mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek? Milyen lehetőségek állnak az érintett adósok előtt? Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabálytervezet alapján a jelzáloghitelek kamatstopja 2026. szeptember végével tényleg lejárhat. Ezúttal ugyanis a tervek szerint nem meghosszabbítanák az intézkedést, hanem pont végső határidőt adnának a jelenleg visszavonásig érvényes kedvezménynek. Mi is az a kamatstop? […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.