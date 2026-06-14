Rémálommá vált a napelemes beruházás: a cég megszűnt, a kínai gyártó pedig hónapok óta hallgat

A napelemeket sokan 20-25 évre szóló befektetésként vásárolják meg, ezért kevesen gondolnak bele, mi történik akkor, ha néhány év után meghibásodik a rendszer, a telepítő cég időközben megszűnik, a gyártó pedig a világ másik felén található. Pedig egy magyar tulajdonos története jól mutatja: ilyen helyzetben akár hónapokra vagy évekre is magára maradhat a vásárló.

Milliókat költött a napelemekre, három évvel később kezdődött a rémálom

Egy napelemes Facebook-csoportban kért segítséget nemrég egy magyar tulajdonos, nevezzük Péternek, akinek három évvel a rendszer…