Rémálommá vált a napelemes beruházás: a cég megszűnt, a kínai gyártó pedig hónapok óta hallgat
A napelemeket sokan 20-25 évre szóló befektetésként vásárolják meg, ezért kevesen gondolnak bele, mi történik akkor, ha néhány év után meghibásodik a rendszer, a telepítő cég időközben megszűnik, a gyártó pedig a világ másik felén található. Pedig egy magyar tulajdonos története jól mutatja: ilyen helyzetben akár hónapokra vagy évekre is magára maradhat a vásárló.
Milliókat költött a napelemekre, három évvel később kezdődött a rémálom
Egy napelemes Facebook-csoportban kért segítséget nemrég egy magyar tulajdonos, nevezzük Péternek, akinek három évvel a rendszer…
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