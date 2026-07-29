Meginogtak az ingatlanárak, de sok eladó még mindig a tavalyi csúcsot kergeti

A tavalyi látványos drágulás után 2026-ban több térségben és ingatlantípusnál is megtorpant az áremelkedés, sőt egyes piacokon már mérséklődtek a hirdetési és az értékesítési árak. Az ingatlanközvetítők szerint azonban az eladók jelentős része továbbra sem hajlandó tudomásul venni, hogy megváltoztak a piaci körülmények. Emiatt sok lakás és ház hónapokra beragad a kínálatba, miközben a reális áron meghirdetett ingatlanok továbbra is vevőre találhatnak.

A hirdetési ár és a valós eladási ár egyre távolabb kerülhet egymástól

A kereslet idei mérséklődése már nemcsak…