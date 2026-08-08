Megéri most ingatlanba fektetni, amikor csökkennek az ingatlanárak?

Joggal merülhet fel a kérdés, hogy mikor éri meg ingatlanba fektetni, ha nem akkor, amikor éppen esnek az árak? Egyfajta ingatlanpiaci buy-the-dip. Ez a hozzáállás egy bevett részvénypiaci bölcsesség és hosszú távon működő stratégia, hogy amikor esnek az árak, akkor érdemes bevásárolni részvényekből. Avagy amikor pánik van, akkor jó venni. Nézzük meg, mennyire igaz ez […]