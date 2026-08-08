Nem elég napelemet telepíteni: ezen múlik, mennyit spórolhatsz valójában a rezsin
Az elmúlt néhány évben rengeteg magyar család kezdett komolyabban foglalkozni az energiafogyasztásával. Egyre több háztetőre kerültek napelemek, rohamosan terjednek a hőszivattyúk, az elektromos autók és az okosotthon-megoldások is. Sokan azonban még mindig úgy gondolják, hogy önmagában egy-egy korszerű berendezés elegendő a rezsi jelentős csökkentéséhez.
A szakértők szerint ma már egészen más a helyzet. Az igazán nagy megtakarítást nem egyetlen technológia, hanem azok összehangolt működése hozza. Ebben pedig egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia, amely képes önállóan optimalizálni az otthon…
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