Nem elég napelemet telepíteni: ezen múlik, mennyit spórolhatsz valójában a rezsin

Az elmúlt néhány évben rengeteg magyar család kezdett komolyabban foglalkozni az energiafogyasztásával. Egyre több háztetőre kerültek napelemek, rohamosan terjednek a hőszivattyúk, az elektromos autók és az okosotthon-megoldások is. Sokan azonban még mindig úgy gondolják, hogy önmagában egy-egy korszerű berendezés elegendő a rezsi jelentős csökkentéséhez.

A szakértők szerint ma már egészen más a helyzet. Az igazán nagy megtakarítást nem egyetlen technológia, hanem azok összehangolt működése hozza. Ebben pedig egyre nagyobb szerepet kap a mesterséges intelligencia, amely képes önállóan optimalizálni az otthon…