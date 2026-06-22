Forrong a bankszámlapiac. Hogyan lehet most jó döntést hozni a bankválasztásnál?

Júliusban jön az inflációkövető díjemelés a lakossági bankszámláknál. Berobban a Revolut a hazai számlapiacra azzal, hogy magyar fióktelepet indít, amire a piac többi szereplője is reagál. Melyek a legolcsóbb bankszámlák a változások közepette? Mit érdemes a klasszikus díjak mellett még figyelembe venni? Ezekre a kérdésekre is megtalálható a válasz a Bankmonitor legújabb elemzésében. Elsőre csendes […]