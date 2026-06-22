Forrong a bankszámlapiac. Hogyan lehet most jó döntést hozni a bankválasztásnál?
Júliusban jön az inflációkövető díjemelés a lakossági bankszámláknál. Berobban a Revolut a hazai számlapiacra azzal, hogy magyar fióktelepet indít, amire a piac többi szereplője is reagál. Melyek a legolcsóbb bankszámlák a változások közepette? Mit érdemes a klasszikus díjak mellett még figyelembe venni? Ezekre a kérdésekre is megtalálható a válasz a Bankmonitor legújabb elemzésében. Elsőre csendes […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.