Mit okozna, ha tényleg kivezetnék az Otthon Startot?
Számos hírt lehet hallani arról, hogy a kormány felülvizsgálja a lakástámogatási rendszert, ezen belül is az Otthon Start programot. Azt nem lehet tudni, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye. A Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint azonban a legdrasztikusabb lépésnek – a támogatás megszűntetésének, komoly szigorításának – jelentős hatása lenne a hitel- és lakáspiacra. Alapvetően az Otthon […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.