Mit okozna, ha tényleg kivezetnék az Otthon Startot?

Számos hírt lehet hallani arról, hogy a kormány felülvizsgálja a lakástámogatási rendszert, ezen belül is az Otthon Start programot. Azt nem lehet tudni, hogy mi lesz a vizsgálat eredménye. A Bankmonitor szakértőinek véleménye szerint azonban a legdrasztikusabb lépésnek – a támogatás megszűntetésének, komoly szigorításának – jelentős hatása lenne a hitel- és lakáspiacra. Alapvetően az Otthon […]