Hitelkiváltás 2026 őszén: most jó pillanat lehet, de csak ha jól csinálod

A kamatok csökkennek. A régi, drága hiteled viszont nem biztos, hogy magától olcsóbb lesz. 2026 őszén egyszerre több dolog is a hitelkiváltás felé terelheti az adósokat: mérséklődött az alapkamat, és a személyi kölcsönök piacán is erős a banki verseny. De a hitelkiváltás csak akkor jó döntés, ha nem csupán a havi törlesztőt nézed, hanem a […]