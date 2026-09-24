Hitelkiváltás 2026 őszén: most jó pillanat lehet, de csak ha jól csinálod
A kamatok csökkennek. A régi, drága hiteled viszont nem biztos, hogy magától olcsóbb lesz. 2026 őszén egyszerre több dolog is a hitelkiváltás felé terelheti az adósokat: mérséklődött az alapkamat, és a személyi kölcsönök piacán is erős a banki verseny. De a hitelkiváltás csak akkor jó döntés, ha nem csupán a havi törlesztőt nézed, hanem a […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Így alakul a boltok nyitvatartása az ünnepi hétvégén: ezek az üzletek lesznek nyitva
Mutatjuk a részleteket.