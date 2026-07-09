Mennyit ér az üzletrészed, ha nem vagy ott, hogy megvédd?
Zsolt és Tamás egyetemi évfolyamtársak voltak, amikor 2011-ben elindították első közös webáruházukat. Kezdetben csak sportfelszereléseket árultak egy garázsból, ma pedig több mint 40 fős csapatot foglalkoztató, országosan ismert online kereskedelmi vállalkozást vezetnek fele-fele tulajdoni arányban, ahogy azt tizenöt évvel ezelőtt egy szalvétára felírták. Nem volt köztük szerződés arról, mi történjen, ha valamelyikük kiesik. Miért is […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Saját részvényeit vásárolja vissza a Telekom
Legfeljebb ötven milliárd forintig vesznek részvényeket.