Mennyit ér az üzletrészed, ha nem vagy ott, hogy megvédd?

Zsolt és Tamás egyetemi évfolyamtársak voltak, amikor 2011-ben elindították első közös webáruházukat. Kezdetben csak sportfelszereléseket árultak egy garázsból, ma pedig több mint 40 fős csapatot foglalkoztató, országosan ismert online kereskedelmi vállalkozást vezetnek fele-fele tulajdoni arányban, ahogy azt tizenöt évvel ezelőtt egy szalvétára felírták. Nem volt köztük szerződés arról, mi történjen, ha valamelyikük kiesik. Miért is […]