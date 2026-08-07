Mennyi a törlesztője 3, vagy 10 millió forintos személyi hitelnek?

Nagyobb összegű személyi kölcsönre lenne szükséged? Nagyon fontos a bankválasztás, több százezer forint is múlhat egy jó döntésen. A Bankmonitor szakértői ezért összeszedték melyik banknál mekkora kamat és törlesztőrészlet mellett tudod felvenni a legnépszerűbb fedezetlen hitelt augusztusban. Sokan azt gondolják, hogy a személyi kölcsönöknél nem olyan fontos a bankválasztás, hiszen itt a törlesztők között csak […]