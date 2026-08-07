Mennyi a törlesztője 3, vagy 10 millió forintos személyi hitelnek?
Nagyobb összegű személyi kölcsönre lenne szükséged? Nagyon fontos a bankválasztás, több százezer forint is múlhat egy jó döntésen. A Bankmonitor szakértői ezért összeszedték melyik banknál mekkora kamat és törlesztőrészlet mellett tudod felvenni a legnépszerűbb fedezetlen hitelt augusztusban. Sokan azt gondolják, hogy a személyi kölcsönöknél nem olyan fontos a bankválasztás, hiszen itt a törlesztők között csak […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.