7 tévhit a személyi kölcsönről, ami miatt sokan rosszul döntenek

A személyi kölcsön gyors segítség lehet, ha nagyobb kiadás, hitelkiváltás, lakásfelújítás vagy váratlan élethelyzet miatt pénzre van szükséged. De sokan még mindig tévhitek alapján döntenek: csak a havi törlesztőt nézik, nem hasonlítják össze a bankokat, vagy azt hiszik, hogy ha a bank jóváhagyja, akkor biztosan belefér. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb hibák, és mire figyelj helyettük. […]