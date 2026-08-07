7 tévhit a személyi kölcsönről, ami miatt sokan rosszul döntenek
A személyi kölcsön gyors segítség lehet, ha nagyobb kiadás, hitelkiváltás, lakásfelújítás vagy váratlan élethelyzet miatt pénzre van szükséged. De sokan még mindig tévhitek alapján döntenek: csak a havi törlesztőt nézik, nem hasonlítják össze a bankokat, vagy azt hiszik, hogy ha a bank jóváhagyja, akkor biztosan belefér. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb hibák, és mire figyelj helyettük. […]Tovább a teljes cikkre
Iroda
Raktár
Otthon
Dizájn
Pénz
Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
Adó és jog
Retail
Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.