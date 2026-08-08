8-ból 6 bank csökkentette idén a személyi hiteleinek a kamatát

Az idei évben – elsősorban április eleje óta – a bankközi hozamok érdemben csökkentek, ez pedig begyűrűzött a személyi kölcsönök piacára is. Az elmúlt hónapokban sokat lehetett hallani és olvasni arról, hogy a hosszú futamidejű bankközi hozamok (BIRS) érdemben csökkentek. Ez ugye a kölcsönök szempontjából nagyon is lényeges, ugyanis – komoly egyszerűsítésekkel élve – ezen […]