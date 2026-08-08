8-ból 6 bank csökkentette idén a személyi hiteleinek a kamatát
Az idei évben – elsősorban április eleje óta – a bankközi hozamok érdemben csökkentek, ez pedig begyűrűzött a személyi kölcsönök piacára is. Az elmúlt hónapokban sokat lehetett hallani és olvasni arról, hogy a hosszú futamidejű bankközi hozamok (BIRS) érdemben csökkentek. Ez ugye a kölcsönök szempontjából nagyon is lényeges, ugyanis – komoly egyszerűsítésekkel élve – ezen […]Tovább a teljes cikkre
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Felvett 1,2 milliárd dollárnyi új adósságot a magyar állam
Az Államadósság Kezelő Központ zártkörű kibocsátásban adott el dollárkötvényeket.
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Cáfolja a NER-szálat a magyar óriás, 100 millió eurós bizniszt ütött nyélbe
Határozottan visszautasítják, hogy vállalatuk neve ilyen körökben felvetődött.