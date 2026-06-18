Közel 1 millió műtétre? Egészségügyi kiadás hitelből: mikor lehet ésszerű döntés?

Mit tehetsz, ha egy fontos műtétre hónapokat kell várnod, de nincs egyben közel 1 millió forintod, hogy a magánegészségügy keretében meggyorsítsd a folyamatot? Olvasónk, Márk nem kapkodva döntött: összevetette a magánklinikák árát, a várakozás terhét és a személyi kölcsön havi törlesztőjét. A története megmutatja, mikor lehet reális megoldás egy egészségügyi kiadás finanszírozása hitelből, és mire […]