Már a szerkezetépítés következik: rohamosan épül Újbuda egyik legnagyobb lakóprojektje

Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a XI. kerület egyik legnagyobb szabású lakóingatlan-fejlesztése. A Fehérvári út térségében épülő Revital Park kivitelezése már javában zajlik, a projekt pedig hamarosan a szerkezetépítési fázisba lép. A fejlesztés iránt már a kezdetektől jelentős érdeklődés mutatkozott, amit jól jelez, hogy a lakások több mint 40 százaléka már vevőre talált.

A beruházás ezzel végleg maga mögött hagyta az előkészítés időszakát, és egyre látványosabban rajzolódik ki az a modern városi környezet, amely a következő években Újbuda egyik meghatározó új…