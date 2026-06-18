Már a szerkezetépítés következik: rohamosan épül Újbuda egyik legnagyobb lakóprojektje
Újabb fontos mérföldkőhöz érkezett a XI. kerület egyik legnagyobb szabású lakóingatlan-fejlesztése. A Fehérvári út térségében épülő Revital Park kivitelezése már javában zajlik, a projekt pedig hamarosan a szerkezetépítési fázisba lép. A fejlesztés iránt már a kezdetektől jelentős érdeklődés mutatkozott, amit jól jelez, hogy a lakások több mint 40 százaléka már vevőre talált.
A beruházás ezzel végleg maga mögött hagyta az előkészítés időszakát, és egyre látványosabban rajzolódik ki az a modern városi környezet, amely a következő években Újbuda egyik meghatározó új…Tovább a teljes cikkre
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