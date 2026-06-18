Végre megmozdulhat valami? Évek óta parkoló lakásprogramok indulhatnak el, ami megkönnyítheti a budapestiek otthonhoz jutását
Budapesten ma már nemcsak a legrosszabb helyzetben élőknek jelent gondot a lakhatás. Egyre több dolgozó, stabil jövedelemmel rendelkező ember is azt érzi, hogy a saját lakás vásárlása vagy akár egy albérlet fenntartása is szinte elérhetetlenné vált. Miközben az ingatlanárak és a bérleti díjak folyamatosan emelkednek, évek óta előkészített lakásprogramok várnak arra, hogy végre elinduljanak – tudhatjuk meg a Portfolio cikkéből.
A szakértők szerint azonban fordulat jöhet, és több olyan program is beindulhat, amely hosszabb távon érezhetően javíthatná a budapestiek lakhatási…Tovább a teljes cikkre
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