Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat

Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai döntésének értelmében 6,00 százalékra csökken a jegybanki alapkamat 2026. június 24-től. Az irányadó kamatszint mérséklése mellett a kamatfolyosó két széle is csökken: Az O/N jegybanki betét […]