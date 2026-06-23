Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamatszinten. De mit fog okozni ez egy átlagos magyar ember életében? A Monetáris Tanács mai döntésének értelmében 6,00 százalékra csökken a jegybanki alapkamat 2026. június 24-től. Az irányadó kamatszint mérséklése mellett a kamatfolyosó két széle is csökken: Az O/N jegybanki betét […]Tovább a teljes cikkre
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