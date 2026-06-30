Így kaphatsz személyi kölcsönt lakásfelújításra akár néhány napon belül

A nyár sok családnál nem csak a pihenésről szól, hanem a felújításról is. Ilyenkor könnyebb festeni, burkolni, nyílászárót cserélni, tetőt javítani vagy végre belevágni abba a munkába, amit hónapok óta halogatunk. De mi történik akkor, ha a szakember ráér, az anyagokat meg lehetne rendelni, csak éppen nincs egyben több millió forint? Egy jól megválasztott személyi […]