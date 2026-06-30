20% adójóváírás nyugdíjra: kinek érheti meg?

Azt hiszed, neked nem jár állami támogatás? Ha bejelentett állásod van, nagy eséllyel te is megkaphatod a 20%-os adójóváírást. Ezzel az állam jelentősen megnövelheti a megtakarításodat: minden befizetett 10 000 forintodra kapsz még 2 000 forint bónuszt a jövődre. Amikor a saját adódból építed a jövőt A nyugdíj-előtakarékosság kapcsán a legtöbben a kamatokra és a […]