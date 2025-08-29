A lakáshitel drágább, de van legális kiskapu – a közjegyzői díjak új szabályai

Szeptember 1-jétől nőnek a lakáshitelhez kapcsolódó közjegyzői díjak – de nem mindenkinél. Aki jól választ konstrukciót, akár 85%-ot is spórolhat. Bemutatjuk, mit jelent ez az Otthon Start hitelt igénylőknek és a piaci lakáshitel iránt érdeklődőknek. Lakáshitel induló költségek – mi változik szeptember 1-től? A közjegyzői díjszabás 2025. szeptember 1-jétől módosul. A cél kettős: egyrészt a […]