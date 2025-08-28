Hétfőn indul az Otthon Start! Élőben jövünk a legfrissebb információkkal
Szeptember 1-jén hivatalosan is elrajtol az Otthon Start program. Ezzel párhuzamosan a bankok is elindítják saját ajánlataikat – de pontosan hol és hogyan lehet igényelni, mik lesznek a konkrét feltételek, és milyen paraméterekkel lesz elérhető a támogatott hitel a bankoknál? Tarts velünk: első kézből származó információkat hozunk Facebook LIVE közvetítés keretében a Bankmonitor közösségi oldalán, […]Tovább a teljes cikkre
Meghozta a döntését a Kúria a devizahitelesek ügyében
Jogegységi határozat született az EU-s ítélet nyomán a tisztességtelen tájékoztatással kapcsolatban.
Adó és jog
Retail
Válaszolt a teljes kivonulással kapcsolatos kérdésre a Spar
Kisújszálláson augusztus 24-én végleg bezárja üzletét.