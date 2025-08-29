Minden banknál, de nem minden célra lesz Otthon Start hitel

A Bankmonitor szakértői megkérdezték a bankokat, hogy mikor terveznek indulni az új 3 százalékos támogatott hitellel. Az összes megkérdezett pénzintézetnél elérhető lesz az új program, az építkezést tervezők azonban egy szűkebb listából választhatnak majd. A jogszabály alapján szeptember elsejétől érhető el az első lakásszerzők számára az új, 3 százalékos kamatozású támogatott lakáshitel. A kölcsön összege […]